حمدان بن راشد يستقبل وفدي جامعتي الشارقة والفلاح

الشارقة 24 – وام:





استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر سموه، الأحد، وفدي جامعتي الشارقة والفلاح في دبي، وذلك بحضور سعادة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم للدراسات العليا في اسكتلندا.

ضم وفد جامعة الشارقة الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشئون المجتمع ومالك محمد مهداوي مدير مكتب التعاون المجتمعي في مكتب نائب مدير الجامعة لشئون المجتمع والدكتور عبد الله سالم بن حمودة عضو المجلس البلدي في الشارقة رئيس رابة خريجي جامعة الشارقة، فيما ضم وفد جامعة الفلاح الدكتور عبد الحفيظ بلعربي رئيس الجامعة والدكتور نورالدين عطاطرة المدير المفوض ومحمد عطاطره عضو مجلس الإدارة.

واستعرض الوفدان أنشطة وبرامج الجامعتين العلمية والأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا والتي تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد بجهود التي تقوم بها جامعة الشارقة وجامعة الفلاح وببرامجهما الأكاديمية والتعليمية وبمستوى التحصيل الدراسي للطلاب .

من جانبه أشاد الدكتور صلاح الحاج بالعلاقة الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين كلية آل مكتوم للدراسات العليا في اسكتلندا وجامعة الشارقة، مشيراً إلى مشاركة طالبات الجامعة في دورات برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة التي تنظمها وتستضيفها الكلية بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعى الكلية والتي تستهدف تمكين طالبات الجامعات والكليات الإماراتية ليصبحن قياديات في المستقبل ليسهمن بدورهن في نهضة المجتمع الإماراتي .

ووجه شكره إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد على الاهتمام الذي يوليه لبناته الطالبات ومنهن طالبات جامعة الشارقة وإتاحة الفرصة لهن للاستفادة من البرنامج الذي يعد تجربة نوعية لإكسابهم المهارات والقدرات القيادية والتعرف على ثقافة وتاريخ المجتمع الأوروبي، معرباً عن شكر وتقدير الجامعة لتكفل سموه بسفر وفد من طالباتها إلى الأراضي المقدسة لأداء شعائر العمرة، سائلاً الله أن يجزيه عنهم خير الجزاء، ونقل لسموه شكر الطالبات على مكرمته وإتاحة الفرصة لهن لأداء العمرة .