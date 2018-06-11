"الهلال الأحمر" يوزع وجبات إفطار على النازحين في محافظة الضالع

الشارقة 24 – وام:





وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأحد، وجبات الإفطار على اللاجئين الصوماليين في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع إلى جانب توزيع الإفطارات على مخيمات للنازحين في ذات المنطقة.

ووزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي في المنطقة 600 وجبة إفطار على المستهدفين الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم وفرحتهم بقدوم فريق الهلال الأحمر إلى مخيماتهم وتقديم مساعداته الإنسانية في هذه الأيام الفاضلة.

وتأتي عملية توزيع الإفطارات ضمن مشروع "إفطار صائم" الذي ينفذه الهلال في مختلف المحافظات ومنها الضالع بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمرار للتوجه الإماراتي في مساعدة الأشقاء في اليمن وضمن "عام زايد".