"الهلال" يوزع وجبات إفطار على سكان مديرية الديس بحضرموت

الشارقة 24 – وام:





وزع فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت وجبات إفطار صائم على سكان مديرية الديس الشرقية في المحافظة، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في مبادرة إنسانية استهدفت تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين اليمنيين غير القادرين، في إطار نهج العطاء لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن أعمال الخير والعطاء ستتواصل على مدى شهر رمضان المبارك ليستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص من خلال تنفيذ الإفطارات الجماعية في المستشفيات والنقاط التي تقع على مداخل المدينة ومخارجها ومختلف مديريات المحافظة.

وعبر عن شكره للشباب والفرق التي تفاعلت مع فكرة المشروع وبادرت بتنفيذها منذ اليوم الأول وحيا فيهم روح التطوع خدمة للمواطنين في مناطقهم، ولفت إلى أن الهيئة ستواصل دعمها الإنساني للمواطنين اليمنيين في حضرموت خلال الشهر الفضيل سواء من خلال وجبات إفطار الصائم الجاهزة أو بالسلال الغذائية المتكاملة للأسر أو من خلال مشروع زكاة رمضان.

من جهته أعرب المستفيدون عن شكرهم للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لجهودها على الساحة اليمنية وسعيها لتنفيذ مشاريع تخفف من وطأة المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني حالياً.