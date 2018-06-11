سارة الأميري تبرز جهود الدولة في تعزيز دور العلوم في التنمية المستدامة

الشارقة 24 – وام:





ترأست معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، وفد الدولة في المنتدى السنوي الثالث المتعدد لأصحاب المصلحة، المعني بتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار، لأغراض أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة.

وبحث أصحاب المصلحة خلال المؤتمر الذي أشرفت على تنظيمه سعادة ماري شاتاردوفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الطرق التي يمكن بها للعلم والتكنولوجيا والابتكار المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17، مع التركيز على الأهداف التي هي قيد المراجعة خلال عام 2017، بما في ذلك المياه النظيفة، والصرف الصحي، والطاقة المستدامة، والمدن المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المستدامين، والحياة على الأرض والشراكات.

وقالت معالي سارة الأميري في مداخلتها أمام المؤتمر، إن العلم يتخطى الحدود التقليدية، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة نحن نحتاج إلى تعظيم أثر بيانات ونتائج البحوث العلمية من خلال العمل مع العلماء في جميع أنحاء العالم وتمكينهم من تطوير أبحاثهم.

وقامت معاليها بتبادل المعلومات عن نهج دولة الإمارات لتعزيز علم النظم الإيكولوجية، وإدراج العلماء في عملية صنع القرار، مؤكدة على القيمة المضافة التي يسهم بها العلماء في دعم صناعة السياسات القائمة على الأدلة، وإيجاد الحلول في حالة عدم اليقين بوصفه أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.