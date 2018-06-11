إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية من الخميس 29 رمضان حتى 3 شوال

الشارقة 24 – وام:



تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية يوم الخميس 29 من شهر رمضان لعام 1439 هــ الموافق 14 من شهر يونيو 2018، وتستمر حتى الثالث من شهر شوال للعام 1439 هـ.



وقالت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تعميم أصدرته، الإثنين، بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية لعام 1439هـ، إن التعميم استند إلى قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية .



ورفعت الهيئة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهم بوافر الصحة والعافية.



كما هنأت الهيئة شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.