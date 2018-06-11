طحنون بن محمد يزور بدر الدرعي بمدينة العين

الشارقة 24 – وام:



زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء الأحد، بدر سالم الدرعي، وذلك بمنزل الأسرة في منطقة الصاروج بمدينة العين.



وتبادل سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، الأحاديث الودية التي تجسد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم.



ورحب بدر الدرعي بسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، معرباً عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة.