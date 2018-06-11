طحنون بن محمد يزور حمد النيادي

الشارقة 24 – وام:



زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء الأحد، حمد راشد النيادي، وذلك بمنزل الأسرة في منطقة الصاروج بمدينة العين.



وتبادل سموه الأحاديث الودية التي تجسد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم.



رافق سموه خلال الزيارة الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.