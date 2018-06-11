محمد بن راشد يلتقي عبد الله الثاني في مكة المكرمة

الشارقة 24 – وام:



التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن في قصر الضيافة بمكة المكرمة وذلك على هامش الاجتماع الرباعي الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمناقشة سبل الدعم الممكنة للأردن الشقيق في هذه المرحلة، ويضم السعودية والإمارات والكويت والأردن.



تناول اللقاء الظرف الاستثنائي الذي يمر به الأردن في الوقت الراهن، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الشأن وقوف دولة الإمارات بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب الأشقاء في الأردن وحرصها على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لتجاوز هذه الأزمة العابرة، متمنياً سموه دوام الأمن والاستقرار والتقدم لمملكة الأردن الشقيقة وشعبها المعطاء.



وثمّن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المبادرة الكريمة من جانب خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لعقد هذا الاجتماع لبحث السبل التي يمكن من خلالها معاونة الأردن الشقيق وشعبه على تخطي هذه الأزمة من أجل مواصلة عملية البناء والتنمية بما يعود بالخير على شعب هذا البلد الشقيق الذي تربطه بالإمارات علاقات تعاون وطيدة، مؤكداً الدور المحوري الفاعل الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في ضمان أمن واستقرار المنطقة.



وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع في المنطقة العربية ومستجداتها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.



وناقش الجانبان كيفية التوصل إلى صيغ تعين على تحقيق طموحات شعوب المنطقة وتدعم خطط التنمية والتطوير فيها بما يعظّم من فرص تحقيق الأهداف الاستراتيجية المأمولة لمستقبل التنمية في المنطقة العربية على وجه العموم.



حضر اللقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي.