محمد بن راشد يلتقي أمير الكويت في مكة المكرمة

الشارقة 24 – وام:



التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر الضيافة بمكة المكرمة، وذلك على هامش الاجتماع الرباعي الذي يضم كلا من السعودية والإمارات والكويت والأردن لمناقشة سبل الدعم الممكنة لمملكة الأردن الشقيقة لمعاونتها على تخطى الأزمة المؤقتة التي واجهتها مؤخراً.



وتبادل سموه مع صاحب السمو أمير الكويت الحديث حول مبادرة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالدعوة لعقد اجتماع لبحث الخطوات اللازمة لدعم دولة شقيقة ومهمة هي الأردن لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي تمر به حالياً.



وأثنى الجانبان على هذه المبادرة التي تعكس الدور المحوري للمملكة في المنطقة وتؤكد مدى حرص الدول المشاركة في الاجتماع على تقديم كل العون الممكن للأردن الشقيق لتجاوز هذه الأزمة العابرة.



وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت في دعم مختلف القضايا التي تهم شعوب المنطقة سواء في نطاقها الخليجي أو ضمن محيطها العربي الأشمل، منوهاً بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين الإماراتي والكويتي.



وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع في المنطقة والمستجدات السياسية والأمنية التي يشهدها عدد من دولها وسبل التعاطي مع نتائجها وتداعياتها بأسلوب فعال يحفظ على دول المنطقة أمنها واستقرارها ويمكنها من مواصلة مسيرة التنمية بما يخدم طموحات شعوبها ويضمن لها موقعاً متميزاً في ركب التقدم العالمي.



حضر اللقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.