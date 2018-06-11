محمد بن راشد يترأس وفد الإمارات في القمة الرباعية بمكة

الشارقة 24 – وام:



ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة الرباعية التي عقدت، الأحد، بمكة المكرمة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق وتأكيد قدرته على تجاوز الأزمة الراهنة وضمان أمنه واستقراره.



كانت دولة الإمارات قد أكدت في وقت سابق وقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية بما يصون أمنها ويحفظ استقرارها، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.



ضم وفد الدولة رفيع المستوى إلى أعمال القمة كلا من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من الوزراء