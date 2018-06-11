محمد بن راشد يصل إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع الرباعي لدعم الأردن

الشارقة 24 – وام:

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحفظ الله ورعايته، مساء الأحد إلى المملكة العربية السعودية، على رأس وفد الدولة إلى الاجتماع الرباعي، الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمناقشة سبل دعم الأردن وتشارك فيه إلى جانب المملكة العربية السعودية، كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومرافقيه، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين السعوديين.

ويضم الوفد الإماراتي إلى الاجتماع المُقرر، عقده في مكة المكرمة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي .