حاكم عجمان يستقبل المشير عبد الرحمن سوار الذهب والمهنئين برمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بقصر الزاهر ليلة الأحد، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، المشير عبد الرحمن محمد سوار الذهب، رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، يرافقه عطاء المنان بخيت الأمين العام لمنظمة الدعوى الإسلامية، وعزام أحمد الأمين، المدير الإقليمي لمنظمة الدعوة الإسلامية، في شرق أفريقيا والوفد المرافق له، الذي هنأ سموه بشهر رمضان المبارك.

واطلع سموه خلال اللقاء، من المشير سوار الذهب، على البرامج والأنشطة الخيرية والمشاريع المختلفة، التي تنفذها المنظمة في السودان والقارة الأفريقية، في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم.

وتقدم رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، بعميق الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم عجمان، على ما قدمه ويقدمه من دعم في جميع المجالات الخيرية للسودان وأفريقيا.

وتقبل سموه التهاني من داود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين توافدوا على قصر الزاهر للسلام على سموه، وقد بادلهم سموه التهاني بشهر رمضان المبارك.