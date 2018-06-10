حمدان بن زايد يتكفل بعلاج مرضى مواطنين في تايلاند

الشارقة 24 – وام:

تكفل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بعلاج مرضى مواطنين في تايلاند، ووجه سموه وفد الهلال الأحمر الذي يزور بانكوك حالياً برئاسة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة، للوقوف على أوضاع المرضى هناك، وتفقد أوضاعهم الصحية بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى في المستشفيات التايلاندية.

ورافق الوفد خلال الزيارة، سعادة سيف عبد الله محمد الشامسي سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، والملحقين الطبيين في السفارة وفهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لقطاع المساعدات الدولية في الهلال الأحمر.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تأتي في إطار متابعة سموه لتحسين الظروف الصحية للحالات المرضية المستعصية، التي تتلقى العلاج خارج الدولة، وتجسد اهتمام سموه بتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والعمل على تحسين ظروفهم الصحية، سواء داخل الدولة أو خارجها.