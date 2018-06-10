البواردي يبحث التعاون مع عدد من وزراء الدفاع في بروكسل

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وعلى هامش اجتماع حلف الناتو عدداً من وزراء الدفاع، بحضور كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.

وبحث معاليه مع كل من الفريق أول طارق شاه بهرامي، وزير الدفاع الأفغاني، وماريز باين وزيرة الدفاع الاسترالية، وفلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية، سبل تعزيز العلاقات المشتركة، وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات.

وتبادل معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع، مع وزراء الدفاع وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة، وأبرز المحاور التي تمت مناقشتها أثناء اجتماع وزراء حلف الناتو، ومنها أهم المستجدات السياسية والعسكرية لعملية الدعم الحازم، التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية، ومستقبل الائتلاف والتهديدات العالمية، والعمل على توسعة البقعة الجغرافية للتصدي للإرهاب لتصل إلى أفريقيا، والتصدي لداعش وعدد من القضايا الهامة.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات ماضية نحو تنفيذ استراتيجيتها في مكافحة كافة أشكال الإرهاب، وتعزيز الجهود الدولية وبناء الشراكات والتحالفات الدولية لمحاربة الجماعات الارهابية والتصدي لداعش، كما أنها تدعو إلى انتهاج مبادئ وقيم التسامح والسلام والرحمة والاستقرار.