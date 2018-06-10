سفارة الدولة لدى السودان توزع كسوة العيد وزكاة الفطر

الشارقة 24 – وام:

واصلت سفارة الدولة لدى الخرطوم، تنفيذ مشاريع شهر رمضان المبارك، التي تأتي في إطار مبادرات عام زايد 2018، وقامت بتوزيع كسوة العيد وزكاة الفطر، بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على المحتاجين بولاية الخرطوم .

وأشرف فريق السفارة برئاسة السيد علي السعيدي، السكرتير الأول بالبعثة، على توزيع كسوة العيد وزكاة الفطر على المرضى، من الأطفال بمستشفى جعفر بن عوف بالخرطوم، والأطفال والأيتام والأرامل في منطقة المويلح بأم درمان إلى جانب الأسر الفقيرة والمطلقات وذوي الإعاقة، والفقراء وكبار السن في عدد من المواقع على امتداد ولاية الخرطوم، حيث استفاد من كسوة العيد أكثر من 800 طفل.