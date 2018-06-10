حاكم رأس الخيمة يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة هالة آل خليفة

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة المغفور لها الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة، والدة الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والتي انتقلت إلى جوار ربها.

وأعرب سموه في برقيته، عن خالص تعازيه، ومواساته لملك مملكة البحرين، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة .