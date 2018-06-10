سعيد بن محمد يستقبل وفد شرطة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

استقبل الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، السبت، في قصره بمدينة العين، وفد شرطة أبوظبي، برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي.

وتبادل الشيخ الدكتور سعيد بن محمد مع وفد شرطة أبوظبي التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده هذه المناسبة عليه وعلى وطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة، وتناول الحضور وجبة الإفطار على مائدة الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، حضر اللقاء الشيخ خليفة بن سعيد آل نهيان، والشيخ سلطان بن سعيد آل نهيان وعدد من المسئولين.