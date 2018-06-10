حملة الشيخة فاطمة الإنسانية تعالج 20 ألف امرأة وطفل في القرى السودانية

الشارقة 24 - وام:

قدمت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج المرأة والطفل "علاج" العلاج المجاني لما يزيد على 20 ألف امرأة وطفل في القرى السودانية، تحت شعار "كلنا أمنا فاطمة"، وذلك في إطار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع وبمبادرة مشتركة من "زايد العطاء" والاتحاد النسائي العام ومؤسسة سند الخيرية، وبشراكة استراتيجية مع جمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي السودانية في نموذج مميز للشراكة في مجال العمل الإنساني.

وتأتي المهام الإنسانية للحملة في محطتها الحالية في السودان، تماشياً وانطلاقاً مع "عام زايد" واستكمالاً للمهام الإنسانية لحملة العطاء المليونية وانسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وامتداداً لجسور الخير والعطاء لأبناء زايد الخير الذين نهجوا نهجه في مجالات العمل الإنساني للتخفيف من معاناة الفئات المعوزة في مختلف دول العالم.

وأكدت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية استقطبت أبرز الكوادر الطبية الشابة الإماراتية والسودانية ومكنتها في العمل الإنساني الطبي في العديد من القرى السودانية لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية انسجاماً مع نهج العطاء في العمل الإنساني التطوعي، الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات للعمل التطوعي وترسيخ ثقافة العطاء الإنساني .