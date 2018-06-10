حاكم عجمان يعزي ملك البحرين

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بوفاة المغفور لها الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة، والدة الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والتي انتقلت إلى جوار ربها.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص عزائه ومواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.