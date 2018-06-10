القوات البحرية تنظم حفل إفطار لمنتسبيها

اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية

الشارقة 24 – وام:





نظمت قيادة القوات البحرية بمقرها في أبوظبي حفل إفطار جماعي، بحضور اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية وعدد من كبار ضباط القوات البحرية.

وتقدم اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان بالتهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً للجميع دوام النجاح.

يأتي تنظيم حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته قيادة القوات البحرية دعماً لأواصر المحبة والإخاء والتواصل بين منتسبيها، ولإضفاء الشعور بالأجواء الروحانية للشهر الكريم، إضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد.