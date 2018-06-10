وصول باخرة إماراتية إلى سقطرى تحمل مساعدات إنسانية وغذائية

الشارقة 24 – وام:





تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وصلت إلى سقطرى باخرة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية متنوعة من المؤسسة، وذلك ضمن المساعدات الإنسانية والغذائية المتواصلة التي تقدمها لسكان الجزيرة التي تعرضت لإعصار "مكونو" مؤخراً.

يأتي ذلك استمراراً للمساعدات التي وجهت بها قيادة الدولة الرشيدة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق، انطلاقاً من مشاعر الأخوة وحرصاً على تخفيف معاناته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها حالياً وتوفير احتياجاته الأساسية من السلع والمواد الغذائية خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وضمت المساعدات الإغاثية ما يقارب 7000 سلة غذائية و358 خيمة متنوعة و4732 بطانية و338 كرتون مواد غذائية، حيث باشرت فرق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات على سكان الجزيرة.

وأشاد أهالي سقطرى بالدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لسكان الأرخبيل، موجهين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى قيادة الدولة الرشيدة الذي تعكس توجيهاتها السامية اهتمام الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بالشعب اليمني.

كما توجهوا بالشكر إلى مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، مؤكدين أن جهودها في اليمن جنباً إلى جنب مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ساهمت في إغاثة الشعب اليمني وتخفيف معاناته.

وكانت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية قد دشنت مؤخراً في إطار دعمها المتواصل هناك مشروعها الرمضاني لتقديم 10 آلاف سلة رمضانية لسكان جزيرة سقطرى اليمنية عبر جسر بحري وجوي.