سفارة الدولة توزع السلال الغذائية وكسوة العيد في باكستان

الشارقة 24 – وام:





أطلقت سفارة الدولة في باكستان مشروع توزيع السلال الغذائية وكسوة العيد على آلاف الأسر في مدينة مانسهره في إقليم خيبر بختونخواه، والذي تقدمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

وأشاد سعادة حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية بدور مختلف المؤسسات الخيرية والحكومات المحلية في الأقاليم الباكستانية التي ساهمت بشكل كبير في تذليل العقبات والعراقيل وتعاونت بشكل وثيق مع السفارة وكانت السبب الرئيسي في نجاح المهمة الإنسانية التي تهدف للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر والأهالي المتعففة والمحتاجة في مختلف مناطق وأقاليم جمهورية باكستان الإسلامية وفق آلية منظمة ومحددة ساهمت في استفادة الجميع من المنح المقدمة بسهولة ويسر.

وثمن سعادته دعم القيادة الرشيدة في الدولة وتوجيهها مسيرة السفارة في إسلام آباد والمؤسسات الخيرية والإنسانية نحو المزيد من الأداء والتميز في العطاء، مضيفاً أن ما وصلت إليه المؤسسات الخيرية الإماراتية من ريادة وتميز في مجالات العطاء الإنساني الرحبة ستظل دافعاً للجميع لتقديم المزيد من الجهود لخدمة الشعب الباكستاني وتحقيق تطلعاته نحو حياة ومستقبل أفضل.

وعبر الزعابي عن شكره للشركاء المحليين في باكستان وفرق العمل والتطوع والقائمين على المؤسسات الذي قدموا الدعم اللوجستي والوقت والجهد خلال الشهر الفضيل لرسم الابتسامة والتخفيف من معاناة آلاف الأسر.