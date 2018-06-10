"الهلال" يوزع السلال الرمضانية في مديرية الديس الشرقية بحضرموت

الشارقة 24 – وام:





دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، السبت، توزيع المساعدات الغذائية "المير الرمضاني" في مديرية الديس الشرقية في حضرموت، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تأتي عملية التوزيع بمناسبة شهر رمضان المبارك وتزامناً مع "عام زايد" بهدف التخفيف من معاناة أهالي المديرية وتحسين ظروفهم معيشية والاقتصادية، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لمساعدة الأشقاء في اليمن.

وأعرب ماهر عبد الرحيم باوزير مدير عام مديرية الديس، خلال حفل التدشين الذي حضره ممثلون عن السلطة المحلية في المديرية، عن سعادته بتدشين توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة في المديرية والمقدمة من هيئة الهلال الأحمر الاماراتي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيداً بدور دولة الإمارات وجهودها المبذولة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء حضرموت وإطلاق المشاريع الرمضانية الخيرية.

من جهته أكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن توزيع هذه المساعدات الغذائية يأتي لتخفيف معاناة المواطنين وسد الفجوة الغذائية لأهالي المنطقة ضمن سلسلة من الحملات الإنسانية التي تنفذها في عموم مديريات حضرموت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ المشاريع الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية لتصل لكل المواطنين المحتاجين في مختلف مديريات حضرموت، تزامناً مع "عام زايد" وشهر رمضان المبارك وفي ظل الظروف التي تمر بها اليمن وتجسيداً لروح الأخوة والتضامن معهم.

من ناحيتهم عبر أهالي المديرية عن سعادتهم بتوزيع هذه المساعدات الغذائية التي أكدوا أنها من شأنها التخفيف من معاناتهم نظراً لظروفهم الصعبة التي يمرون لها، مؤكدين أن السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب وسط معاناتهم وحاجتهم الماسة لمختلف المساعدات وخاصة الغذائية، متوجهين بالشكر لكل من ساهم وذلل الصعاب حتى تصل السلال الغذائية لهم.

وتقدم المستفيدون من المساعدات بالشكر على هذه اللفتة الإنسانية التي خففت معاناة أسرهم وظروفهم الصعبة التي يعيشونها خصوصاً مع ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان الفضيل، موجهين جزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه المساعدات الغذائية والتي ساهمت في رفع معاناتهم.