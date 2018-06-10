"الهلال الأحمر" يواصل تنظيم إفطاره الجماعي بمديرية رضوم اليمنية

الشارقة 24 – وام:





واصلت هيئة "الهلال الأحمر الإماراتي" تنظيم إفطارها الرمضاني الجماعي بمديرية رضوم في محافظة شبوة اليمنية، في إطار نهج الخير والعطاء والبذل لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

فقد نظم "الهلال"، الجمعة، إفطاراً جماعياً لأهالي مدينة عين بامعبد بمديرية رضوم اليمنية، ضمن برنامج مشروع "إفطار صائم" الذي تنفذه خلال الشهر الفضيل بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

حضر الإفطار الذي لا يعد الأول في المدينة خلال هذا الأسبوع عدد كبير من أهالي عين با معبد واللاجئين الأفارقة الذين تناولوا وجبة الإفطار الجماعية في جو من الطمأنينة والسعادة.

وأعرب الحضور عن شكرهم لجهود فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة والتي تتواصل في المجالات كافة التي تتعلق بتطبيع حياة اليمنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي يكابدونها.

وأكد أحمد النيادي ممثل الهيئة في محافظة شبوة تواصل أعمال الخير والعطاء على مدى شهر رمضان المبارك، وتوقع أن يستفيد أكثر من 20 ألف شخص من هذه الإفطارات الجماعية في المدينة إلى جانب توزيع وجبات إفطار صائم على المستشفيات والمراكز والنقاط التي تقع عند مداخل المدينة ومخارجها علاوة على توزيع وجبات إفطار صائم على الأسر غير القادرة.