رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين

الشارقة 24 – وام:



بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بوفاة المغفور لها الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة والدة الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والتي انتقلت إلى جوار ربها الأحد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.