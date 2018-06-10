طحنون بن محمد يزور عبيد المنصوري

الشارقة 24 – وام:



زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء السبت، عبيد سعيد آل سالمين المنصوري، وذلك في منزل الأسرة بمنطقة المرخانية في مدينة العين.



وتبادل سموه الأحاديث الودية التي تجسد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم.



رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن منصور بن طحنون آل نهيان.