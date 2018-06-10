"الهلال" يكرم الفائزين بمسابقة "تراتيل في القرآن" في مدينة تعز

الشارقة 24 – وام:

أقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع مكتب الثقافة في تعز، حفلاً لتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة الرمضانية "تراتيل في القرآن" لفئات المصحف كاملاً، والعشرين جزءاً، والعشرة أجزاء، إضافة إلى المقامات الصوتية، وذلك في ساحة جامع المظفر بمدينة تعز.

وتعد المسابقة الأولى من نوعها في تعز خلال الشهر الفضيل بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي واستمرت لمدة أربعة أيام.

وأكد عبد الخالق سيف مدير مكتب الثقافة في تعز، أهمية هذه المسابقة القرآنية خصوصاً في هذا الشهر في إضفاء روحانية خاصة لدى الجماهير، معرباً عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته هيئة الهلال الاحمر الإماراتي لتنظيم المسابقة.

وقال إن تنظيم هذه المسابقة كان بمثابة حلم يراود مكتب الثقافة منذ نهاية 2017 حتى تحقق بفضل جهود ودعم فريق الهلال الأحمر الإماراتي في تعز.