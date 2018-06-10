الشرقي يستقبل "شباب وفتيات الفجيرة"

الشارقة 24:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مساء الجمعة، غادة الزعابي مديرة مركز فتيات الفجيرة، وأمل الكعبي مديرة مركز شباب الفجيرة ، وعدداً من المشرفين والإداريين.

واطلع سموه على المبادرات والبرامج الشبابية التي يقدمها المركزان خلال شهر رمضان المبارك ضمن "برنامج شبابنا في رمضان".

وعبرت غادة الزعابي وأمل الكعبي، عن بالغ سعادتهما بهذه الزيارة التي تأتي ضمن استقبال صاحب السمو حاكم الفجيرة للمهنئين بالشهر الفضيل، وأكدتا أن مقابلة سموه ودعمه اللامحدود يعطي الجميع حافزاً على مواصلة البذل والعطاء.

حضر الاستقبال سعادة محمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.