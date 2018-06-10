حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك والعشر الأواخر من الشهر الفضيل، وذلك بمجلس الضيافة في خزام.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من عدد من أعيان ووجهاء القبائل والبلاد وكبار المسؤولين والشخصيات ورجال الأعمال وأبناء القبائل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية وعلى سموه وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي.