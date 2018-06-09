"الهلال" يوزع وجبات إفطار صائم على النازحين بـ "الضالع" اليمنية

الشارقة 24 – وام:

قام فريق الهلال الأحمر الإماراتي، بتوزيع وجبات إفطار صائم على عدد كبير من النازحين بمحافظة الضالع في اليمن الذين شردتهم الحرب وتركتهم دون مأوى.

وعبر النازحون، عن شكرهم وتقديرهم لفريق الهلال الذين نجحوا في الوصول إلى مخيماتهم المتناثرة على سفوح التلال.

ووقف عشرات الأطفال والنساء والرجال يتلقون مساعدات الهلال التي جاءت ضمن برنامج مساعدات حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار مشروع "إفطار صائم" الذي ينفذه الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات اليمنية المحررة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وقد تم توزيع 300 وجبة شملت جميع الأسر القاطنة في تلك المخيمات التي عبرت عن امتنانها للإمارات قيادة وحكومة وشعباً.