القوات المسلحة توقع اتفاقيتي تعاون مع جامعة أبوظبي و"الأفق الجامعية"

الشارقة 24 – وام:

وقعت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، اتفاقية تعاون مع جامعة أبوظبي وكلية الأفق الجامعية، بشأن التعاون في المجالات العلمية والتعليمية والتدريبية والتي تخدم الرسالة الوطنية لمشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية.

قام بتوقيع الاتفاقية من طرف القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وسعادة علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس الجامعة التنفيذي.

تتضمن الاتفاقية تقديم منح دراسية بدعم من الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، لمجندي الخدمة الوطنية الأوائل وذلك تشجيعاً وتكريماً للمجندين المتفوقين والمتميزين في أداء الخدمة الوطنية، حيث تخصص الجامعة 20 منحة دراسية كاملة سنوياً وتُمنح للعشرين الأوائل في أداء الخدمة الوطنية للدراسة بالمجان في جامعة أبوظبي.

وتقدم الجامعة بموجب الاتفاقية، منحاً جزئية تشمل تخفيضاً بنسبة 20% من مصاريف الدراسة بالجامعة ستقدم للمجندين الذين أتموا متطلبات برنامج الخدمة الوطنية بكفاءة، وبعد أن يستوفوا شروط القبول والمتطلبات الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم.

كما وقعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية اتفاقية تعاون مشترك مع كلية الأفق الجامعية، التي تخصص بموجبها صندوق منح دراسية لمنتسبي الخدمة الوطنية ولأبناء شهداء القوات المسلحة والمتميزين، وذلك خلال 5 فصول دراسية لكل من برنامجي البكالوريوس في إدارة الأعمال وبكالوريوس تقنية المعلومات وماجستير إدارة الأعمال.

وسيتم تخصيص الصندوق على هيئة خصومات في الرسوم الدراسية بنسب تتراوح ما بين 25% و50%، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والدورات التدريبية بمختلف مجالاتها وورش العمل التي تخدم برنامج الخدمة الوطنية، بعد أن يتم تحديد مواضيعها من قبل هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.