رئيس الدولة يستقبل حامد وعمر بن زايد ومحمد بن خليفة

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمقر إقامته في مدينة إيفيان الفرنسية، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من سمو الشيوخ، الذين تمنوا أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها بالأمن والأمان والرخاء.