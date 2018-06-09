سفارة الدولة لدى أستراليا تنظم موائد إفطار رمضانية في كانبرا

الشارقة 24 – وام:

نظمت سفارة الدولة لدى أستراليا موائد إفطار رمضانية في العاصمة كانبرا، خلال شهر رمضان الكريم، واحتفاءً بعام زايد.

حضر الموائد هذا العام كبار المسؤولين بالحكومة الأسترالية، وممثلين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أستراليا، وقادة من المؤسسات المدنية والمنظمات الخيرية، والطلبة الإماراتيين الدارسين في أستراليا.

وحرصت السفارة على تعريف ضيوفها هذا العام بمسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ودوره في النهوض بالفكر الإنساني والخيري من خلال اختيار أبرز مواقفه ومشاركاته وأقواله الخاصة بالعمل الإنساني والخيري.

وأشاد الضيوف بإسهامات الشيخ زايد طيب الله ثراه الخيرية في جميع أنحاء العالم، وحرصه على بناء الإنسان وتطوره، وعدم تميزه بين البشر على أساس عرقي أو مذهبي عند تقديم المساعدات الإنسانية.