سفارة الدولة في برلين تنظم إفطاراً لممثلي الأديان السماوية

الشارقة 24 – وام:

نظمت سفارة الدولة في برلين إفطاراً رمضانياً حضره ماركوس غروبل مفوض الحكومة الألمانية لشؤون أديان العالم، وأيمن مزيك رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، والحاخام الدكتور أندرياس ناخاما المدير التنفيذي لمؤسسة "طوبوغرافيا"، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية في برلين ومن رجال السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، وذلك في إطار التسامح والتعايش بين الشعوب والأديان المختلفة.

ورحب سعادة علي عبد الله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، في كلمة له، بالضيوف وهنأ الأمة الإسلامية بشهر رمضان المبارك الذي يعتبر فرصة لإحياء قيم المحبة والتواصل والتراحم بين الناس، مشيراً إلى أن رمضان في دولة الإمارات بمثابة احتفالية تجمع بين الناس سواء المسلمين وغير المسلمين.

وقال إن العالم الآن صار أكثر تعقيداً من ذي قبل وتلاشت الحدود بين كثير من الدول، وأن التحديات الحقيقية في المجتمعات ذات الأقليات تكمن في إتاحة التعايش والاندماج في المجتمع من خلال القضاء على الحساسيات الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد وتبادل الأفكار، وعدم الخوف من الآخر، وعدم اتخاذ القرارات إلا بعد أن تكون هناك صورة واضحة عن الآخر.