"الهلال" ينظم إفطاراً جماعياً لموظفي تلفزيون عدن باليمن

الشارقة 24 – وام:

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذ سلسلة الإفطارات الجماعية، التي تقيمها يومياً في عدن وبقية المحافظات اليمنية المحررة طيلة شهر رمضان المبارك .

في هذا الصدد وضمن جهودها الإنسانية في اليمن الشقيق، نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إفطاراً جماعياً بمقر تلفزيون عدن وذلك بحضور عدد من الإعلاميين العاملين في التلفزيون.

وأوضح فريق المتطوعين التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في عدن، أن تنظيم سلسلة الإفطارات الجماعية تأتي في إطار الجهود الخيرية السخية التي تبذلها الهيئة، والتي لاقت تقديراً واهتماماً كبيرين من الشعب اليمني الشقيق، وكان لها بالغ الأثر في نفوس أبنائه.