"الإمارات للمحامين" تثمن مبادرات محمد بن زايد

المحامي زايد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين

الشارقة 24:



دعا المحامي زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، قطاع المؤسسات العامة والخاصة، إلى دعم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة.



وحث الشامسي على الوقوف مع مجموع الخطط التي شملت منظومة الأعمال والعقود الاستثمارية، وتسريع سداد المستحقات عن عقود الموردين من القطاع الخاص، بجانب تعزيز قطاع الصحة والتعليم وشؤون البلديات، وإنعاش القطاع السياحي، فضلاً عن الرؤى الرامية إلى تطوير البنى التحتية، واستقطاب الاستثمارات والتقنيات التي تساهم في استشراف وريادة الاقتصاد المعرفي والنوعي لأبوظبي محلياً وإقليمياً، وإعادة النظر في الغرامات، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، وتنويع قطاعات جديدة من شأنها تعزيز الاقتصاد، من خلال التيسيرات التي قدمتها القيادة الرشيدة، دفعاً لعجلة التنمية، والوصول للأهداف المرجوة في غضون السنوات الثلاث القادمة.



وعبر الشامسي، باسم المحامين عن سعادته بهذه التوجيهات، مؤكداً دعم المحامين للمبادرات التي تضعها القيادة لتطوير دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضعها في دول السبق الأول من حيث سعادة المواطنين والمقيمين على أرضها، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدولة لجعل الإمارات مركزاً للتبادل التجاري، والتلاقح الثقافي والمعرفي، إقليمياً وعالمياً.