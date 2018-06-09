نهيان بن مبارك: "شكراً محمد بن زايد... عبقرية القيادة"

الشارقة 24 – وام:



وصف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه قائد وطني مخلص يضرب المثل عالياً في أن حب الوطن والولاء للأمة، والعمل على إسعاد المواطن، هو سبيل العزة، وطريق النجاح وضمان الاستقرار.



وأكد معاليه، في مقال بعنوان "شكرا محمد بن زايد.. عبقرية القيادة"، أن كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، يلمس بكل وضوح آثار العمل المستمر والجهد الهائل الذي يبذله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في سبيل تقدم الإمارات، وتحقيق أواصر التضامن والتعاون والعمل المشترك وتحقيق التنمية والتقدم خليجياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً على السواء.. منوهاً إلى أن المبادرات الرائعة التي أطلقها سموه خلال الأيام القليلة الماضية هي امتداد طبيعي لهذا كله".



وأضاف معاليه أن الحديث عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو دائماً حديث من القلب، نفتخر فيه ونعتز بأنه قائد وطني مخلص وعظيم يحقق لنا في الإمارات بل وفي المنطقة كلها التقدم والنماء والأمن والأمان والاستقرار، هو قائد وطني مخلص يضرب لنا المثل عالياً في كل يوم في أن حب الوطن والولاء للأمة والعمل على إسعاد المواطن هو سبيل العزة وطريق النجاح وضمان الاستقرار.



وأردف معاليه أن القيادة الحكيمة والعبقرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجعل من إماراتنا الحبيبة عن حق وبجدارة دولة عزيزة المقام مرفوعة الرأس، تمضي قدماً إلى كافة معطيات العصر.. دولة لديها قدرة قوية وعزم أكيد، على أن تبني وتشيد دون ابتعاد عن الهوية أو انقطاع عن الأصالة، دولة ترفع رايتها عالية خفاقة تسهم بجد وفاعلية في كافة التطورات الإيجابية الدولية، ولها دور محوري في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والعالم وترتبط بعلاقات طيبة مع الأشقاء، والأصدقاء في كل مكان.