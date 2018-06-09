حاكم الفجيرة يستقبل المهنئين بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مساء اليوم الجمعة، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الذي قدم للسلام على سموه متمنياً أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما استقبل سموه وفداً من المستثمرين والشركات العاملة في المنطقة الحرة بالفجيرة الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها بالأمن والأمان والرخاء.

وتقبل سموه التهاني بشهر رمضان المبارك من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة، ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات بدوام التقدم والرقي والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين.