حاكم رأس الخيمة يستقبل مجلس شباب الإمارة

الشارقة 24 – وام:

ثمن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الاهتمام الذي تولية القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لفئة الشباب ورعايتهم باعتبارهم طاقة خلاقة ومحركاً فاعلاً لمسيرة التنمية و عماد نهضة الوطن ومستقبله.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه في مجلس الضيافة في خزام اليوم مجلس شباب رأس الخيمة برئاسة أحمد عبد الله بن حميد آل علي منسق عام مجلس رأس الخيمة للشباب، وأعضاء المجلس الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني بمناسبة هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك والعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

واستمع سموه إلى شرح مختصر حول الدور الذي سيقوم به اعضاء المجلس في خلال الفترة القادمة من إعداد الأفكار والمبادرات الشبابية والعمل على تنفيذ تلك الأفكار والبرامج والأنشطة التي تهدف إلى تنمية وتدريب وصقل المواهب للشباب، من خلال تلك البرامج التي يتم إعدادها في مجلس شباب رأس الخيمة.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك والأيام المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية وعلى سموه وقيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

من جانبهم قدم أعضاء مجلس شباب رأس الخيمة شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على دعمه واهتمامه بشباب الإمارة، مؤكدين متابعة وتنفيذ جميع تعليمات سموه وتقديم الأفضل في كل المشاركات الخاصة بالشباب.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.