"الأرصاد": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة السبت

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً السبت، مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، نشطة على البحر والمناطق المكشوفة مثيرة للأتربة وقد تكون محملة بالغبار خاصة غربا وتزداد الرطوبة النسبية على معظم السواحل الشمالية خلال الليل وصباح الغد الباكر.

وحذر المركز في بيان، مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطرابه في العمق، بسبب استمرار الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة.

وقال إن ارتفاع الموج يتراوح بين 6 إلى 8 أقدام، وذلك من الساعة الثامنة مساء اليوم وحتى الساعة 8 مساء غد.