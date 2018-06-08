سفارة الدولة في عمان توزع زكاة الفطر وكسوة العيد على الأيتام

الشارقة 24 – وام:

وزعت سفارة الدولة في عمان، زكاة الفطر وكسوة العيد على الأطفال الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة من الأسر المتعففة من مختلف المناطق في الأردن، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقام سعادة فيصل أحمد آل مالك، القائم بأعمال سفارة الدولة بتوزيع كسوة العيد وزكاة الفطر على نحو 110 أطفال من اليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة عمان والمناطق المجاورة، إلى جانب وجبات إفطار ضمن مشروع "إفطار صائم" التي تشرف عليه السفارة.

وأكد سعادة فيصل آل مالك، أن مشروع كسوة عيد وزكاة فطر يأتي ضمن المشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسات الخيرية الإماراتية بالأردن في شهر رمضان، وفي إطار عام زايد الخير بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقدم عدد من المستفيدين الشكر والتقدير لسفارة الدولة في عمان على هذه الجهود المباركة، مؤكدين أن من شأن مبادرات ومشاريع دولة الإمارات الخيرية والإنسانية في الأردن تعزيز روابط الإخاء وأواصر المحبة بين الشعبين الشقيقين من خلال مد يد العون للأسر العفيفة، وذوي الاحتياجات الخاصة سيما الأطفال لإدخال السرور والبهجة إلى نفوسهم.