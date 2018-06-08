"الهلال الأحمر" تواصل إغاثة المنكوبين بمدينة حوف

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الغذائية العاجلة المقدمة لسكان محافظة المهره، والتي يستفيد منها أكثر من 1500 أسرة من المنكوبين جراء إعصار "ماكونو".

وتوجهت قافلة الهيئة إلى مدينة حوف آخر أماكن التوزيع التي يعاني قاطنوها أوضاعاً معيشية صعبة، عقب إعصار "ماكونو" المدمر الذي ضرب المنطقة.

ويأتي التدخل الطارئ من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة سكان المهره والتخفيف من معاناة المتضررين من الإعصار من أهالي المدينة، الذين يعانون شحاً كبيراً في المواد الغذائية، في إطار الدور الإنساني المستمر والمتواصل لدولة الإمارات على الساحة اليمنية.