"الهلال الأحمر" تنظم إفطاراً جماعياً لأهالي مديرية رضوم

الشارقة 24 – وام:

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس، إفطاراً جماعياً لأهالي مدينة عين بامعبد بمديرية رضوم في محافظة شبوة اليمنية، ضمن برنامج مشروع "إفطار صائم"، الذي تنفذه الهيئة خلال الشهر الفضيل، بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وتجمع الأهالي واللاجئين الأفارقة لتناول وجبة الإفطار الجماعية في جو من السعادة والطمأنينة معربين عن شكرهم، وتقديرهم لجهود فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة.

وأكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، أن أعمال الخير والعطاء ستتواصل على مدى شهر رمضان المبارك ليستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص، من خلال تنفيذ الإفطارات الجماعية، وتوزيع وجبات إفطار الصائم في المستشفيات والمراكز والنقاط التي تقع على مداخل ومخارج المدينة، بالإضافة لتوزيع وجبات إفطار الصائم للأسر من ذوي الدخل المحدود والفقراء والمحتاجين.