حاكم أم القيوين يحضر حفل "خيرية سعود المعلا" لتكريم الأيتام

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الخميس، الحفل الذي أقامته مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بقاعة الاتحاد في أم القيوين لتكريم الأيتام.

يأتي ذلك في إطار حرص سموه على إدخال البهجة في قلوب الأيتام، ومساعدة ذويهم وتشجيع القائمين على العمل الخيري للعناية بالأيتام وشد أزرهم.

ووجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المؤسسة بتلبية احتياجات الأيتام والعناية بهم في جميع المجالات الصحية والتربوية المجتمعية اللازمة، من أجل أن يشقوا طريقهم في الحياة بنجاح باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.