"الهلال" يوزع سلالاً غذائية بمديرية المظفر وسط تعز اليمنية

الشارقة 24 – وام:

بدأت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، توزيع ألف سلة غذائية على أهالي منطقة الطاهرية، بمديرية المظفر وسط مدينة تعز اليمنية، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفي إطار مشاريع عام زايد في المحافظات اليمنية المحررة، ومن ضمنها تعز، بهدف دعم الشعب اليمني الشقيق، بالمجالات الإغاثية والتنموية وتأهيل البنية التحتية.

وصرح إيهاب الدهبلي مندوب الهلال الأحمر الاماراتي في تعز، بأن السلال الغذائية التي يجري توزيعها، تأتي استجابة للاحتياجات الضرورية لسكان الطاهرية، وتخفيفاً من معاناتهم الإنسانية لاسيما في شهر رمضان المبارك.

وأعرب المستفيدون من المساعدات الغذائية، عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، على جهودها الدؤوبة والمتواصلة دعماً للشعب اليمني والوقوف إلى جانبه في محنته.