طحنون بن محمد يزور مبارك ومطر المهيري وجمعة العميمي

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء الخميس، مبارك عبد الله المهيري، ومطر عبد الله المهيري، وذلك في منزل الأسرة في منطقة المرخانية، بمدينة العين.

كما زار سموه، جمعة سعيد حارب العميمي، وذلك في منزل الأسرة في منطقة المسعودي، بمدينة العين.

وتبادل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان الأحاديث الودية، التي تجسد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن، والحرص على التواصل معهم والإلتقاء بهم.

رافق سموه خلال الزيارات، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.