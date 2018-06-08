معالم أبوظبي تبتهج بـ "استراتيجية العزم" بين الإمارات والسعودية

الشارقة 24 – وام:

اكتست المعالم الرئيسية في العاصمة أبوظبي، مساء الخميس، باللون الأخضر ابتهاجاً بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي وإعلان "استراتيجية العزم"، في مدينة جدة، يوم الأربعاء.

وتزين جسر الشيخ زايد باللون الأخضر، فيما تعانق علما البلدين الشقيقين على مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، تتوسطهما صور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، إضافة لصور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية.

كما زين اللون الأخضر وعلما الإمارات والسعودية، مبنيي "آيبيك" والمارينا مول، إضافة إلى إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.