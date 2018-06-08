حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بالعشر الأواخر

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، يوم الخميس، عدداً من المهنئين، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

فقد تلقى سموه التهاني والتبريكات، بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من عدد من كبار المسؤولين، ووفد مركز الشارقة للشعر الشعبي، وأبناء القبائل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة، على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى سموه وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، ومبارك علي الشامسي المستشار في حكومة رأس الخيمة، وفواز عبد الله بن جمعة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.