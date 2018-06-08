رئيس الدولة يمنح سفير تايلاند وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

الشارقة 24 - وام:

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منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، كومات كامالنافين سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

ويأتي منح السفير الوسام، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الصديقة بين البلدين، في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي، يوم الخميس.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة تايلاند في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب سفير تايلاند لدى الدولة عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

كما توجه بالشكر لكافة الجهات الحكومية في الدولة، على ما وجده من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.