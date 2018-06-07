سفارة الدولة ترسم البسمة على وجوه أيتام موريتانيا

جانب من عملية توزيع زكاة الفطر وكسوة العيد على الأيتام المحتاجين في موريتانيا

الشارقة 24 – وام:

وزعت سفارة الدولة لدى نواكشوط، زكاة الفطر وكسوة العيد، على العشرات من الأيتام المحتاجين في موريتانيا.

وكلّف سعادة عيسى عبد الله مسعود الكلباني سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حميد حمدان الزعابي من سفارة الدولة في نواكشوط، بالإشراف على عملية التوزيع التي شملت مبالغ مالية، مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتمكين المستفيدين من الاحتفال بعيد الفطر المبارك في ظروف مناسبة.

وتأتي عملية توزيع زكاة الفطر وكسوة العيد، تتويجاً لنشاط خيري معتبر قامت به السفارة، خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الإماراتية، التي تبذل جهوداً قيمة لمساعدة المحتاجين في موريتانيا.